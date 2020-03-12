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Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что около 60-70 процентов населения могут заразиться коронавирусом, сообщает koronavirus-map.ru.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Берлине, где Меркель выступила вместе с министром здравоохранения Германии Йенсом Спаном. Говоря о настолько высоких цифрах, канцлер основывалась на экспертных оценках.

Также она сообщила, что, так как у населения нет иммунитета, а лекарства от коронавируса в настоящее время не существует, то все усилия будут направлены на то, чтобы замедлить распространение вируса. За счёт этого можно будет снизить перезагруженность системы здравоохранения. Закрытие же границ Германии, как было отмечено, исключается.

Ранее заявлялось, что Германия, в отличие от Италии, к ситуации с коронавирусом относится со всей серьёзностью ещё с декабря. Как сообщается, в стране проживает около 83 миллионов человек. По состоянию на 11 марта, было выявлено около 1,3 тысяч случаев заражения коронавирусом и три случая смерти.

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