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98-летней жительнице КНР удалось вылечиться от нового типа коронавируса COVID-2019 и покинуть медицинское учреждение.

Согласно словам специалистов, на сегодняшний день данная пациентка является самой старой жительницей планеты, которая смогла побороть коронавирус. Отмечается, что она проживает в городе Ухань, где и началась эпидемия данной инфекции. В СМИ сообщают, что ее доставили в медцентр в тяжелом состоянии. Вместе с ней также привезли ее дочку, возраст которой составляет 55 лет.

Обеим женщинам прописали противовирусные препараты. Вскоре их состояние стабилизировалось. Спустя несколько дней пожилую пациентку выписали из больницы. Однако врачи предупреждают, что у организма не вырабатывается иммунитета к коронавирусу, поэтому им можно заболеть повторно.

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