Во Владивостоке местного жителя оштрафовали за оставленный им комментарий в социальной сети.

Согласно информации, полученной от краевой прокуратуры, в октябре 2019 года мужчина прокомментировал один из постов в соцсети Instagram. Пользователи посчитали его комментарий националистским. Затем подключились правоохранительные органы, которые организовали проверку и усмотрели в комментарии экстремистские высказывания, направленные на унижение лиц по признакам национальности.

В итоге, прокуратура, руководствуясь статьёй 20.3.1 КоАП РФ, завела в отношении мужчины дело об административном правонарушении. После судебного рассмотрения обвиняемый был приговорён к штрафу, размер которого составляет 10 тысяч рублей.