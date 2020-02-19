Суд признал жительницу Междуреченска виновной в убийстве насильника и приговорил ее к тюремному заключению сроком на двенадцать лет.

Представители управления СКР по Кемеровской области сообщили о том, что в июне прошлого года 35-летняя осужденная распивала спиртосодержащие напитки вместе со своим знакомым, находясь у него дома. Потом она легла на диван и заснула. Проснувшись, женщина увидела, что ее собутыльник пытается изнасиловать ее.

Женщина начала отбиваться от знакомого, а потом взяла в руки нож и нанесла ему целый ряд ударов в область груди. Мужчина получил серьезные ножевые ранения и умер прямо на месте. Подсудимая покинула дом и выбросила нож в мусорный ящик. Позднее родственники нашли тело жертвы. Полицейские смогли быстро вычислить убийцу и задержать его.