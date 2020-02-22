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В подмосковных Химках молодая женщина на протяжении двух последних лет регулярно запирала своих дочек в квартире, не оставляя им еды.

В СМИ сообщают, что 26-летняя мать начала жестоко обращаться с детьми в конце 2018 года. Она оставляла их в квартире, расположенной на улице Дружбы, а затем уходила и не появлялась дома длительный период времени. Отмечается, что женщина не имеет постоянного места работы и ранее была судима.

В отношении матери возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения для женщины суд выбрал подписку о невыезде. Расследование продолжается. Если жительницу Химок признают виновной, то у нее могут забрать детей.
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