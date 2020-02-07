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В Серпухове местные жители решили лично проинспектировать ход работ на мусорном полигоне «Лесная», направленных на дегазацию свалки.

В местных СМИ отмечают, что жители городского района Лесная проверили, как идут соответствующие работы на одноименном полигоне ТБО. На объекте также присутствовали серпуховские депутаты и работники администрации.

Строители и инженеры продемонстрировали присутствующим, как ведется подготовка площадки, предназначенной для размещения 3-го факела, который будет доставлен на полигон уже через несколько дней. Было также указано на то, что число рабочих на «Лесной» значительно увеличилось – прямо сейчас здесь трудятся свыше 20 человек.

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