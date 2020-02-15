В Таганроге неадекватно ведущая себя женщина устроила настоящий переполох 15 февраля.

Как сообщается, в районе Центрального рынка в субботу днём бегала совершенно голая женщина. Одним бегом по улицам и дорогам города она не ограничилась – также она “купалась” в луже и вымазала себя грязью. Происходящее была записано на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети.

Свидетели поведения неадекватной женщины высказали предположение, что она была под воздействием сильных наркотических веществ. Некоторые пользователи Сети предположили, что женщина выполняла карточный долг, или у неё весеннее обострение.

Видеозапись заканчивает на том, что женщина забегает в магазин “Шторы”. Также сообщается, что после этого её задержала полиция, которая доставила её в отделение. Однако причина столь странного поведения не называется.

По некоторой информации, появившейся позже, перед своей выходкой женщина напала с ножом на мужа. Мужчина был госпитализирован.