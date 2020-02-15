читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Таганроге неадекватно ведущая себя женщина устроила настоящий переполох 15 февраля.

Как сообщается, в районе Центрального рынка в субботу днём бегала совершенно голая женщина. Одним бегом по улицам и дорогам города она не ограничилась – также она “купалась” в луже и вымазала себя грязью. Происходящее была записано на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети.

Свидетели поведения неадекватной женщины высказали предположение, что она была под воздействием сильных наркотических веществ. Некоторые пользователи Сети предположили, что женщина выполняла карточный долг, или у неё весеннее обострение.

Видеозапись заканчивает на том, что женщина забегает в магазин “Шторы”. Также сообщается, что после этого её задержала полиция, которая доставила её в отделение. Однако причина столь странного поведения не называется.

По некоторой информации, появившейся позже, перед своей выходкой женщина напала с ножом на мужа. Мужчина был госпитализирован.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
UD Collerense – Ud Poblense | CD Vera – Atletico Tacoronte | Cd Buzanada – CD Atletico Paso | Mirandes II – Becerril | Beasain – Real Sociedad C | Patacona U19 – Villarreal U19 | SS Reyes – Atletico Madrid B |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 февраля – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 15 февраля – ясно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 15 февраля – небольшой снег, до -12 °C | Королев, 15 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск, 15 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир, 15 февраля – пасмурно, до 4 °C |