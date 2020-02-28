Житель Уфы решил продать своего домашнего кота, указав в объявлении, что тот обладает сверхъестественными способностями. Купить уникального питомца можно за 2 000 000 рублей.

Согласно словам владельца чудо-животного, стоимость которого сравнима с ценой квартиры, этот рыжий кот способен вылечить от головных болей и избавить мужчин от эректильной дисфункции. С помощью него можно также открывать и закрывать порталы в иные миры и поддерживать контакт с духами.

Однако потенциальным покупателям придется поверить продавцу на слово, так как никакой документации, подтверждающей удивительные умения питомца, у него нет. При желании у уфимца можно также приобрести золотое колечко и беспроводные наушники.