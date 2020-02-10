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В Новокузнецке 27-летний местный житель решил похвастаться своими достижениями, и устроил дрифт на своём “прокачанном” ВАЗ-2106.

Продемонстрировать возможности автомобиля он решил на парковке одного из торговых центров. Происходящее записывалось на видео, которое впоследствии было опубликовано в социальных сетях.

Однако запись увидели сотрудники ГИБДД, которые посчитали происходящее нарушением закона. Они вычислили дрифтера и вызвали его в подразделение для дачи показаний. В итоге, за экстремальное маневрирование мужчине был выписан административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, за неправомерное изменение конструкции автомобиля дрифтер получил ещё один административный протокол с аналогичным штрафом. Также решается вопрос об аннулировании регистрации автомобиля.

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