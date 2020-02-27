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Челябинский автолюбитель заставил работника ГИБДД составить протокол на водителя эвакуатора, нарушившего ПДД при увозе его автомобиля.

В местных СМИ сообщают о том, что данный инцидент случился на дворовой территории, расположенной на улице Солнечной. Стражи правопорядка обнаружили на этом участке несколько неправильно припаркованных транспортных средств и вызвали эвакуатор. Однако водитель эвакуационной машины сам нарушил ПДД при погрузке авто. На это указал находившийся рядом автомобилист, поэтому инспектору пришлось выписать штраф.

Однако мужчина сомневается в том, что водитель эвакуатора действительно был оштрафован, так как тот, судя по всему, являлся знакомым сотрудников ГИБДД. Полицейские также ссылались на то, что есть несколько групп авто, имеющих право не следовать правилам разметки, но, по словам автоэксперта Юрия Панченко, эвакуаторы не входят в их число.

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