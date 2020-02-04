Мужчина, проживающий в Барнауле, решил отомстить своей супруге, опубликовав в мессенджере интимные ролики с ее участием. Теперь ему грозит лишение свободы.

Отмечается, что осенью прошлого года отношения между супругами значительно ухудшились. Желая опорочить жену перед друзьями и знакомыми, он начал распространять в Сети видеоролики, на которых женщину можно увидеть без одежды. В управлении СК РФ по Алтайскому краю отметили, что ознакомиться с соответствующими записями позднее смогли все желающие.

Обвиняемый во время допроса отметил, что поступил так из чувства мести, так как жена не хотела помириться с ним. В его отношении было заведено уголовное дело. Если мужчину признают виновным, то его могут посадить в тюрьму на срок до трех лет.