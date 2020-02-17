В Архангельске врач “скорой помощи” подвергся нападению во время вызова.

Согласно имеющейся информации, около полуночи 17 февраля диспетчер спецслужбы получил сигнал об избиении. Прибывший на место происшествия патруль задержал виновника инцидента – 30-летнего мужчину.

Как оказалось, нарушитель находился в запое и решил взять больничный, чтобы его не прогнали с работы за прогуливание. Для этого он вызвал “скорую помощь”, и притворился больным. Однако во время обследования врач не обнаружил никаких симптомов болезни, и отказался оформлять больничный.

Разозлившийся мужчина набросился на медика с кулаками. В итоге, он был доставлен в отделение полиции. По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что ранее мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности.