Представители управления ФСИН по Саратовской области сообщили о том, что женской команде из вольской исправительной колонии 5 удалось победить в первом туре конкурса КВН среди осужденных.

В рамках первого тура участвовали команды из всех региональных учреждений управления ФСИН. Они состязались друг с другом в нескольких номинациях, показывая пародийные номера и юмористические миниатюры. Члены жюри посчитали, что женская команда из вольской ИК-5 смогла отличиться не только веселыми шутками, но и оригинальными нарядами.

Участницы победившей команды вместе составляли тексты для выступлений. В одном из них они удивили жюри отличной пародией на популярный дуэт юмористов «Новые русские бабки». В самой сложной номинации «STAND UP» решила выступить Юлия Ковалева, капитан команды, которая до этого успела выиграть немало творческих конкурсов.