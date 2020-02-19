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Представители управления ФСИН по Саратовской области сообщили о том, что женской команде из вольской исправительной колонии 5 удалось победить в первом туре конкурса КВН среди осужденных.

В рамках первого тура участвовали команды из всех региональных учреждений управления ФСИН. Они состязались друг с другом в нескольких номинациях, показывая пародийные номера и юмористические миниатюры. Члены жюри посчитали, что женская команда из вольской ИК-5 смогла отличиться не только веселыми шутками, но и оригинальными нарядами.

Участницы победившей команды вместе составляли тексты для выступлений. В одном из них они удивили жюри отличной пародией на популярный дуэт юмористов «Новые русские бабки». В самой сложной номинации «STAND UP» решила выступить Юлия Ковалева, капитан команды, которая до этого успела выиграть немало творческих конкурсов.

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