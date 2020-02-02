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Во время выступления, показанного на шоу Ирины Слуцкой, российская фигуристка Алина Загитова упала на лед. Данное мероприятие прошло вчера, 1 февраля, в Доброграде.

Семнадцатилетняя спортсменка решила продемонстрировать зрителям номер «Survivor». В ходе него она выполнила два прыжка, один из которых закончился падением олимпийской чемпионки. Ролик с ее выступлением позднее появился в соцсети «Инстаграм».

Впрочем, небольшая промашка никак не отразилась на настроении фигуристки и ее решимости, поэтому вскоре она снова вышла на лед. Ее новое выступление прошло без каких-либо проблем. Напоминаем, что осенью прошлого года Загитова решила приостановить свою профессиональную карьеру.

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