Пассажиры, выжившие в различных опасных авиакатастрофах, рассказали о том, как повысить свои шансы на спасение.

В 1971 году в джунглях Амазонки рухнул самолёт, и среди всех пассажиров выжила только Джулиана Кепке. По её мнению, решающую роль в этом сыграл пристёгнутый ремень безопасности. Пустые соседние кресла помогли ей спланировать по воздуху и приземлиться в трёх километрах от лайнера.

Эрвин Тумири во время падения лайнера в горах Колумбии принял позу эмбриона. Другие же пассажиры запаниковать и встали со своих мест. Всего погиб 71 человек, выжили шестеро.

В столкновении двух самолётов в 1977 году в аэропорту Тенерифе погибло 583 пассажира. Джоани Фезерс бросилась бежать от горящих лайнеров, а вскоре произошла детонация топлива.

В 1989 году в штате Айова рухнул лайнер. Аптон Ренберг является один из 184 выживших пассажиров. Начался пожар, и он накрыл голову одеялом, чтобы не получить ожогов. После этого Ренберг в полёт одевается в одежду из натуральных тканей с капюшоном.

Джош Пельц в 2009 году вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, однако столкновение со стаей птиц привело к вынужденной посадке на Гудзон. Место Пельца находилось возле аварийного выхода, и он трижды прочитал инструкцию, а когда пришлось действовать, сумел всё выполнить как следует.