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В Серпухове пассажирка смогла отсудить у автопарка 44 000 рублей за хамство одного из водителей и высаживание в сугроб.

Данный инцидент случился в январе прошлого года, однако судебное заседание по этому делу прошло лишь недавно. Пострадавшая отмечает, что во время поездки на автобусе планировала выйти на остановке «Ситценабивная фабрика», но из-за большого количества людей ей не удалось выбраться из транспорта.

Когда люди начали возмущаться, что им не позволили выйти в нужном месте, водитель остановился и открыл переднюю дверцу, выпустив пассажиров прямиком в сугроб. В итоге серпуховчанка порвала вещи и сумку, а также ободрала колени. После этого женщина подала в суд, потребовав возместить ей 150 000 рублей, но в итоге ей удалось получить только часть из этой суммы.
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