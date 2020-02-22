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Представители Министерства здравоохранения Подмосковья сообщили о том, что в Мытищах врачи помогли ребенку, страдавшему от парциального гигантизма первого пальца стопы.

Отмечается, что у тринадцатилетней девочки стопа имеет 36-й размер, однако большой палец соответствовал 45-му размеру. Врачи впервые столкнулись с подобным заболеванием. Согласно их словам, в мире зафиксировано всего 150 таких случаев. В итоге медики решили провести операцию по укорачиванию пальца.

Хирурги смогли сохранить палец и его ногтевую пластину и это притом, что такие операции нередко заканчиваются ампутацией. Девочка уже выписана из больницы и в настоящее время проходит реабилитацию в домашних условиях.
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