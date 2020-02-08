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Специалисты в области медицины решили назвать пять симптомов, при которых следует обязательно обратиться к врачу. Однако люди довольно часто игнорируют их.

Вначале медики рассказали о кашле, продолжающемся длительный период времени и не имеющем явной причины (простуда или грипп). Затем идет постоянная изжога, которая может указывать на наличие рака гортани или горла. Следует также обратить внимание на шелушение, зуд или жжение кожи. В последнем случае необходимо как можно скорее посетить дерматолога.

Четвертым признаком является кровь в стуле. Довольно часто он проявляется при геморрое или повреждениях слизистой оболочки, но иногда может возникнуть при возникновении рака кишки. Об опасности также могут предупреждать лимфатические узлы – если они опухли и не болят, то у человека, скорее всего, развилась лимфома.

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