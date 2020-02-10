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Специалисты в области медицины отметили, что для снижения риска инфаркта следует чаще употреблять продукты с магнием, поэтому они опубликовали список подобной еды.

Согласно словам медиков, магний позволяет не только улучшить работоспособность сердца, но также восстановить нервы и мышцы организма. К тому же он способствует выработке энергии. Врачи советуют ежедневно употреблять не менее 400 миллиграммов этого элемента. Для этого необходимо, к примеру, съесть авокадо – один плод содержит в себе почти 60 миллиграммов магния.

Магнием также богаты бразильские орехи, миндаль и кешью. В одной их унции содержатся 33 процента дневной нормы. Следует чаще употреблять листовую зелень, например, шпинат, одна чашка которого может восполнить 157 миллиграмм этого полезного элемента. Утром можно перекусить бананом или овсянкой, тоже содержащей много магния.

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