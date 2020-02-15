В управлении МВД по Тульской области рассказали о том, что в общежитии вуза города Новомосковск произошел конфликт, в ходе которого пострадали 8 человек.

По словам работников ведомства, между студентами и персоналом общежития одного из городских образовательных учреждений возник конфликт. По его итогам, восемь учащихся вуза оказались в медицинском центре со следами отравления. Причиной подобного состояния могло стать распыление в здании баллончика с ядовитым веществом.

Согласно предварительным сведениям, данное происшествие случилось на кухне общежития. В инструкции отмечено, что персонал должен закрывать данное помещение на ночь, однако учащиеся требовали держать его всегда открытым.