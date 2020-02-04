46-летний грабитель проник в чужой дом в городе Вольск, а затем сексуально надругался над его хозяйкой, услышавшей странный шум.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый решил ограбить дом своей соседки. Он считал, что в нем никого не будет в момент преступления. Примерно в полдвенадцатого ночи он вскрыл калитку, а потом взломал дверь жилища. В коридоре мужчина столкнулся с хозяйкой.

Подозреваемый бросился к потерпевшей и начал душить ее. Вскоре он ослабил хватку, а потом изнасиловал женщину. Затем мужчина направился к раковине, расположенной на кухне. Пострадавшая воспользовалась своим шансом и выбежала на улицу. Позднее правоохранителям удалось задержать грабителя и вернуть всю украденную им технику владелице.