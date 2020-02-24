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Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.

Инцидент произошёл поздним вечером 23 февраля примерно в 22:40 на 15-м километре трассы Петербург – Матокса. Согласно информации, полученной от дорожной полиции, водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину. После совершения наезда он скрылся с места инцидента.

Пешеход в результате столкновения получил тяжёлые травмы и скончался ещё до приезда медиков “скорой помощи”. Его личность неизвестна, сообщается, что ему примерно 40-45 лет на вид.

В настоящее время ведётся установлением обстоятельств аварии. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском виновника произошедшего.

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