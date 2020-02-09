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В одном из ресторанов города Владикавказ посетители запечатлели на камеру молодую девушку, ругавшуюся матом при детях.

На опубликованных кадрах можно увидеть нарушительницу спокойствия, сидящую за столом вместе со знакомой и курящую кальян. Внезапно она начинает громко кричать на все заведение. Вероятно, ее разозлили замечания других людей, которые попросили ее не материться. Одна из девушек строго сказала ей, что тут присутствуют дети.

Однако пьяную посетительницу это не остановило. Она снова выкрикнула несколько оскорблений в адрес присутствующих, а потом покинула ресторан. Подруга при этом все время пыталась успокоить ее, прося перестать кричать.

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