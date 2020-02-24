Во Владикавказе профессиональная танцовщица, состоящая в ансамбле “Алан”, выступила на свадьбе своей коллеги.

Как выяснилось, таким оригинальным способом она сделала подарок невесте. Своим выступлением девушка, облачённая в облегающее платье чёрного цвета, привела в восторг и новобрачных, и всех гостей на мероприятии.

Видеозапись танца девушки была опубликована в социальной сети Instagram, в группе “Кавказские танцы”. В комментариях пользователи Сети отметили мастерство танцовщицы и её красивую фигуру, заявив, что она действительно украсила свадьбу своим появлением.

Также один из подписчиков уточнил, что в начале идёт черкесский танец, затем азербайджанский. Другой пользователей Сети отметил, что знает девушку давно, и она добилась таких успехов благодаря тому, что танцами занимается с детства.