Начиная с 2003 года, военно-морской флот Российской Федерации пополнился на 33 боевых корабля, водоизмещение которых превышает полтысячи тонн.

В СМИ отмечают, что среди принятых на вооружение военных судов имеются как малые ракетные корабли, так и крейсеры, у которых водоизмещение составляет более 1,9 тысячи тонн. Все они оснащены новейшими оборонительными системами, включая ЗРК «Панцирь-МЕ», и ракетами «Калибр».

Флот также получил один фрегат проекта 11356 и несколько корветов проекта 20380, способных нести вертолеты Ка-27. К тому же российские моряки начали эксплуатировать крупные суда с водоизмещением более 2 тысяч тонн, оборудованных пусковыми установками «Уран» и «Калибрами».