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В издании SWI сообщили, что жители Швейцарии решили поддержать парламент страны во введении уголовного наказания за дискриминацию сексуальных меньшинств.

В стране был проведен референдум, в ходе которого свыше 63 процентов граждан поддержали новый законодательный проект. Они отдали свой голос за то, чтобы в Швейцарии был введен закон, который запрещает дискриминировать людей за их нетрадиционную ориентацию.

После введения данного закона на территории страны появится уголовная ответственность за гомофобию. Она предусматривает заключение в тюрьму сроком до трех лет. Журналисты отмечают, что консерваторы, судя по всему, провалились в попытке запретить принятие этого законопроекта.

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