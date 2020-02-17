Пользователи жестко раскритиковали исполнительницу Валерию, которая обвинила одного из своих подписчиков в соцсети Instagram в «совковом мышлении».

Недавно певица разместила на своей страничке в «Инстаграме» фотоснимок, на котором она позирует в ярком костюме. Однако не всем фанатам это фото пришлось по душе. Один из пользователей отметил, что такой образ не подходит Валерии. По его мнению, это выглядит так, словно «взрослая тетя» пытается смотреться более молодо. Артистка в свою очередь сообщила, что у комментатора просто «совковое мышление».

После этих слов на Валерию тут же обрушился шквал обвинений. Одна из подписчиц отметила, что считала певицу «милой леди», но теперь видит, что она на самом деле является «злобной теткой». Другая поклонница заявила, что необходимо уметь принимать критику, а не сразу же опускаться до оскорблений.