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Певица Валерия поделилась в Instagram необработанной фотографией со своей последней фотосессии.

Как Валерия сообщила, она захотела выложить фото до получения ею обработанных кадров, и этот снимок совершенно “сырой” и без какой-либо ретуши. В кадре певица позирует в облегающем белоснежном мини-платье с золотыми пайетками. Образ дополнен ботфортами, массивными золотыми украшениями, и ярким макияжем.

Поклонники Валерии представленный им образ оценили высоко, отметив фигуру 51-летней певицы, в особенности её стройные ноги и тонкую талию. Отметился и Александр Васильев, ведущий шоу “Модный приговор”.

Впрочем, некоторые раскритиковали Валерию, заявив, что она старовата для подобных нарядов, а другим не понравились её сапоги, которые выглядят слишком массивно.

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