В одном из жилых многоэтажных домов города Мурманск вчера ночью, 15 февраля, случился сильный пожар.

В управлении МЧС по Мурманской области сообщили о том, что данный инцидент произошел в многоквартирном здании, расположенном на улице Скальной. Огонь возник примерно в час ночи в квартире, находящейся на 1-м этаже. Из дома тут же эвакуировали 59 жильцов, причем 26 из них вывели с использованием специальной техники.

Потушить пламя пожарные смогли в 01:42. Огонь полностью уничтожил кухню, а также повредил двери, ведущие в несколько комнат. Прихожая и уборная сильно закопчены. В результате пожара пострадали два человека – им оказали первую помощь приехавшие на вызов врачи.