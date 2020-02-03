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В центральном районе города Санкт-Петербург в заброшенном доме было найдено тело без признаков жизни с полиэтиленовым пакетом на голове.

Местные СМИ сообщают, что эту страшную находку сделали в здании, расположенном на проспекте Римского-Корсакова. Отмечается, что труп был завернут в простыню и плед, а его конечности – перевязаны электрическим кабелем. Пакеты из полиэтилена были надеты также на ноги покойного.

Возраст и личность незнакомца при внешнем осмотре определить не удалось по причине значительных гнилостных изменений. Тело доставили в морг, где специалисты займутся определением причин смерти.

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