В центральном районе города Санкт-Петербург в заброшенном доме было найдено тело без признаков жизни с полиэтиленовым пакетом на голове.

Местные СМИ сообщают, что эту страшную находку сделали в здании, расположенном на проспекте Римского-Корсакова. Отмечается, что труп был завернут в простыню и плед, а его конечности – перевязаны электрическим кабелем. Пакеты из полиэтилена были надеты также на ноги покойного.

Возраст и личность незнакомца при внешнем осмотре определить не удалось по причине значительных гнилостных изменений. Тело доставили в морг, где специалисты займутся определением причин смерти.