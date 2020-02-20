Японский производитель гаджетов Tone Mobile презентовал девайс, который не дает возможность его пользователям делать фотографии с откровенным содержанием.

Смартфон оснащен специальным ИИ, который анализирует каждую фотографию, проверяя ее на интимный контент. В случае обнаружения подобных снимков он отправляет пользователю предупреждение, а затем удаляет их.

Согласно словам создателей мобильного аппарата, данная функция направлена на защиту молодых людей от неразумных поступков, о которых они могут пожалеть в будущем. Гаджет можно также связать со смартфоном другого пользователя. Тем самым родители, к примеру, будут знать, если их ребенок пытается сделать откровенный снимок.