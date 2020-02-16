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В одном из ночных заведений города Выборг вчера, 15 февраля, участник пьяной потасовки нанес удар ногой по голове девушки-фельдшера.

Согласно словам одного из работников скорой, во время оказания помощи потерпевшим участник потасовки подбежал к беззащитной девушке-врачу и ударил ее исподтишка без какой-либо на то причины. Коллеги медика даже не успели как-либо среагировать на эти действия. После случившегося сотрудница больницы зафиксировала побои и отправила заявление в правоохранительные органы.

Что касается самого конфликта, то он возник между двумя мужчинами в возрасте 35 и 26 лет. В итоге оба получили различные травмы. На место происшествия прибыли медики, которые оказали им первую помощь. В это время 26-летний пострадавший набросился на 29-летнюю девушку. Позднее всех троих госпитализировали. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

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