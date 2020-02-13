На территории Выборгского района, расположенного в Ленобласти, начались поиски злоумышленника, укравшего из чужой машины мусорный пакет с 3 000 000 рублей.

В СМИ сообщают, что в местные правоохранительные органы недавно обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже. По его словам, в начале текущего месяца в южной части Выборга на улице Декабриста Лунина неизвестный смог вытащить из его кроссовера Ford Kuga мусорный мешок, в котором лежала крупная сумма денег.

Потерпевший объяснил, что работает инженером в местной организации и эти деньги принадлежали фирме. Представители управления МВД по региону сообщили о том, что вчера, 12 февраля, было возбуждено уголовное дело и начались поиски преступника.