Представители управления МВД по Волгоградской области сообщили о том, что в региональной столице 11-летний школьник получил серьезные ожоги на руках из-за взорвавшегося смартфона.

Согласно словам сотрудников ведомства, сегодня, 15 февраля, в волгоградское медицинское учреждение привезли несовершеннолетнего мальчика с ожогами кистей. Работники правоохранительных органов выяснили, что ребенок получил увечья из-за сгоревшего в его руках мобильного устройства.

Школьник рассказал, что утром положил гаджет в карман. Вскоре он заметил, что мобильный аппарат начал сильно нагреваться. Он взял его в руки и после этого произошел взрыв. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.