В Сети появилось видео, на котором демонстрируется драка между покупателем и охранником магазина хозяйственных товаров.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина подходит к дверям торговой точки и пытается войти внутрь, но тут же получает пинок от охранника. Затем тот закрывает дверь прямо перед его носом. Однако покупатель продолжает пытаться пройти внутрь, получая множественные удары от сотрудника охранной службы.

Позднее в конфликт вмешались очевидцы произошедшего, разняв дерущихся мужчин. Пользователи, просмотревшие видео, тут же начали выдвигать теории о причинах драки. Некоторые предположили, что магазин планировали уже закрывать, но тут появился незваный гость. Другие считают, что покупатель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому охранник решил не впускать его. Однако все согласились с тем, что секьюрити не должны вести себя так с людьми.