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В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего преподавателя спортивной секции, которого обвиняют в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

Согласно имеющейся информации, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней воспитанницы прямо на своём рабочем месте. В итоге, девочка обо всём рассказала своей матери, а та незамедлительно отправилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери.

В настоящее время мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов занимаются отработкой всех версий случившегося, также ведётся проверка обвиняемого на совершение аналогичных преступлений в отношении других детей.

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