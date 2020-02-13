В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего преподавателя спортивной секции, которого обвиняют в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

Согласно имеющейся информации, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней воспитанницы прямо на своём рабочем месте. В итоге, девочка обо всём рассказала своей матери, а та незамедлительно отправилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери.

В настоящее время мужчина задержан. Сотрудники правоохранительных органов занимаются отработкой всех версий случившегося, также ведётся проверка обвиняемого на совершение аналогичных преступлений в отношении других детей.