В одной из больниц Уфы была прооперирована двухлетняя Соня Гизатуллина из Стерлитамакского района.

У девочки редкое генетическое заболевание, из-за которого у неё деформировано лицо, и сросшиеся пальцы. Предполагалось, что Соне сделают операцию в Израиле, однако во время обследования выявились другие заболевания и изменения в мозге, из-за чего операция была отменена.

После этого мать повезла девочку на обследование в Уфу, однако её неожиданно отправили на операцию нёба для того, чтобы она могла полноценно питаться – ранее она могла есть только жидкую пищу. В настоящее время Соня пришла в себя и находится в стабильном состоянии.

Так как родители не планировали операцию, они оказались к ней и госпитализации не готовы, и попросили помощи. Им были доставлены необходимые памперсы, салфетки, и другие принадлежности.