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В Уфе волонтёры и поисковый отряд “Лиза Алерт” ведут поиск пропавшего без вести 29-летнего Сергея Павлова.

Согласно имеющейся информации, мужчина перестал выходить на связь с родственниками и друзьями с 11 февраля. Последний раз его видели примерно в это же время. Обстоятельства исчезновения мужчины неизвестны, отмечается, что он может находиться в любом районе города или даже области.

Сергей Павлов имеет высокий рост – 183 сантиметра, плотное телосложение, русые волосы, частичную гетерохромию – каре-зелёные глаза. В день пропажи был одет во всё черное: джинсы, пуховик, полусапоги со шнуровкой.

Любую информацию о пропавшем мужчине можно сообщить волонтёрами или полиции по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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