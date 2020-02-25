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В Тюмени две девушки продемонстрировали свою гибкость, выполнив растяжку на эскалаторе в одном из торговых центров.

Как сообщается, съёмка способностей девушек проводилась на улице Профсоюзной в супермаркете “Окей”. Девушки в верхней одежде и сценических костюмах выполняли различные гимнастические элементы, в том числе шпагаты, на ленте эскалатора.

Выяснилось, что девушки состоят в танцевальном проекте De ORO. Видеозапись с их участием разошлась по многим местным сообществам. Отмечается, что во время съёмки посторонние люди отсутствовали.

Мнения пользователей Сети разделились. Одни отнеслись к происходящему с осуждением и назвали поведение девушек фривольным, другие восхитились растяжкой танцовщиц и их фигурами.

В Тюмени две танцовщицы продемонстрировали растяжку на эскалаторе

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