В Тюмени две танцовщицы продемонстрировали растяжку на эскалаторе

В Тюмени две девушки продемонстрировали свою гибкость, выполнив растяжку на эскалаторе в одном из торговых центров.

Как сообщается, съёмка способностей девушек проводилась на улице Профсоюзной в супермаркете “Окей”. Девушки в верхней одежде и сценических костюмах выполняли различные гимнастические элементы, в том числе шпагаты, на ленте эскалатора.

Выяснилось, что девушки состоят в танцевальном проекте De ORO. Видеозапись с их участием разошлась по многим местным сообществам. Отмечается, что во время съёмки посторонние люди отсутствовали.

Мнения пользователей Сети разделились. Одни отнеслись к происходящему с осуждением и назвали поведение девушек фривольным, другие восхитились растяжкой танцовщиц и их фигурами.