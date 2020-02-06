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В издании «Комсомольская права», сославшись на правоохранительные органы, сообщили об обнаружении в Тюмени тела девушки под окнами многоэтажного здания на улице Судостроителей.

Отмечается, что тело было найдено прохожими в четверг, 6 февраля, примерно в десять часов утра. Они сразу же вызвали полицейских и медиков. Врачи констатировали смерть девушки. Согласно предварительным сведениям, тюменка скончалась после падения из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже.

Сотрудники полиции заявили, что личность погибшей еще не установлена, однако на вид ей не больше восемнадцати лет. В Минздраве региона добавили, что медики пытались реанимировать девушку, но им это, к сожалению, не удалось.

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