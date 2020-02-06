В Тверской области пропала 14-летняя Дарья Булетова, жительница деревни Бороздино, находящейся в Старицком районе.

Согласно сведениям следственного комитета региона, в последний раз её видели 3 февраля. В настоящее время о её местонахождении нет никакой информации.

Поисками несовершеннолетней девушки занялись следователи, а также полицейские. Следственный отдел Тверской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения Дарьи. Следовали осмотрели место жительства Дарьи, провели изучение жилищно-бытовых условий, в которых находилась девушка, а также совершили опрос её матери.

Любую информацию о местонахождении Дарьи следователи просят сообщить по телефону 8-930-179-00-69.