В Твери в одном из домов на Петербургском шоссе вечером 15 февраля произошёл пожар.

Согласно имеющейся информации, примерно в 22 часа сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного. Выяснилось, что пожар начался в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже.

Проникшие в квартиру спасатели обнаружили в помещении мужчину, которого вывели во двор и тут же передали в руки прибывшим на “скорой помощи” медикам. В 22:06 была объявлена локализация пожара, а спустя десять минут было сообщено о его полной ликвидации.

Как сообщается, горели постельные принадлежности, возгорание уничтожило площадь около одного квадратного метра. В настоящее время устанавливаются причины пожара и причинённый им ущерб.