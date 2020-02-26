читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Тула в скором времени состоится конкурс красоты «Краса ВДВ-2020», в котором примут участие представительницы прекрасного пола, служащие в воздушно-десантных войсках России.

Отмечается, что в этом мероприятии поучаствуют девушки-военные, проживающие в самых различных российских городах, начиная от Пскова и заканчивая Уссурийском. Всего в нем примут участие 12 красавиц, одна из которых получит титул «Краса ВДВ». Победа достанется самой красивой, элегантной, хозяйственной и талантливой барышне, обладающей высокими профессиональными навыками.

Конкурсанткам нужно будет показать свои умения во владении разными видами оружия, а также в готовке и шитье одежды. В ходе одного из выступлений им предстоит продемонстрировать свои таланты в области творчества. Победительницу выберут 6 марта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Lazio (Amateur) – Juventus (Amateur) | Milan (Amateur) – Parma (Amateur) | Bayern (3х3) – Napoli (3х3) | Inter (3х3) – Arsenal (3х3) | Roma (2×2) – Porto (2×2) | Leicester (2×2) – Man United (2×2) | Roma (2×2) – Leicester (2×2) |
Вам может понравиться

Посетители ТЦ «Арбат» устроили давку из-за розыгрыша машины в Башкирии

В торговом комплексе «Арбат», расположенном в башкирском городе Стерлитамак вчера, 23 февраля,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Подростки ограбили аптеку и магазин игрушек в Людиново

В городе Людиново сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое подростков, которые обвиняются… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Дунайском проспекте из автомобиля похитили сумку с миллионом рублей

В Санкт-Петербурге неизвестный украл из автомобиля сумку, в которой лежал один миллион… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | Южно-Сахалинск, 26 февраля – ясно, до -11 °C | Королев, 26 февраля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 26 февраля – ясно, до 10 °C |