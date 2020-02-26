В городе Тула в скором времени состоится конкурс красоты «Краса ВДВ-2020», в котором примут участие представительницы прекрасного пола, служащие в воздушно-десантных войсках России.

Отмечается, что в этом мероприятии поучаствуют девушки-военные, проживающие в самых различных российских городах, начиная от Пскова и заканчивая Уссурийском. Всего в нем примут участие 12 красавиц, одна из которых получит титул «Краса ВДВ». Победа достанется самой красивой, элегантной, хозяйственной и талантливой барышне, обладающей высокими профессиональными навыками.

Конкурсанткам нужно будет показать свои умения во владении разными видами оружия, а также в готовке и шитье одежды. В ходе одного из выступлений им предстоит продемонстрировать свои таланты в области творчества. Победительницу выберут 6 марта.