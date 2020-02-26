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В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница выпала из окна четвёртого этажа.

Инцидент произошёл в центре города на Казанской улице около 19 часов вечера 24 февраля. О произошедшем в полицию сообщила мать девочки. Школьница была госпитализирована в детскую больницу №19 имени Раухфуса. Ей диагностировали кататравму, перелом грудных позвонков, перелом поясничного позвонка. Состояние девочки оценивается как тяжёлое.

По информации полиции, перед инцидентом у школьницы произошёл конфликт с родителями. Отмечается, что она растёт в полной благополучной семье, её родственники на учёте в полиции или в социальных службах не состоят.

В настоящее время продолжается установление обстоятельств случившегося.

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