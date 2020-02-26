Американская компания Bell для своего нового вертолёта, разрабатываемого для войск США, создала рекламный ролик, в котором их воздушная машина уничтожает российские танки “Армата”.

Согласно имеющейся информации, Bell занимается созданием ударного разведывательного вертолёта, получившего название Bell 360 Invictus. Как сообщается, этот вертолёт должен будет обладать высокой маневренностью и скоростью – до 330 км/час. Кроме того, в числе оснащения будут дроны-камикадзе. В команду воздушной машины будет входить два человека.

На смоделированном 3D-ролике два новых вертолёта уничтожают четыре танка, весьма похожих на Т-14 платформы “Армата”, а также атакуют БМВ, являющийся практически копией Т-15. Также вертолёты демонстрируют свою способность уворачиваться от ракет.

В комментарии компании указывается, что Bell 360 Invictus обеспечит потребности армии США в ударно-разведывательной авиации.