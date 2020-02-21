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Американским врачам и инженерам удалось создать особого медицинского робота, способного брать кровь из вены максимально быстро и практически без боли.

По словам специалистов, медсестры нередко совершают ошибки при проведении данной процедуры, так как за день им приходится выполнять ее огромное количество раз. К тому же далеко не всегда вены у пациентов хорошо прощупываются. Поэтому ученые и решили создать для них электронного помощника, способного самостоятельно осуществлять забор крови у людей.

Медицинский робот обладает высокой результативностью работы. К примеру, в обычных ситуациях вероятность успешного забора крови из вены у машины составляет 97 процентов, а в сложных случаях – 87 процентов.
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  • Анна
  • 15.02.2020
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