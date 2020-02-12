Брайн Киллоу, американский генерал-майор, во время беседы с журналистами издания Defense News рассказал о самом слабом месте США при войне с Россией и Китаем.

Согласно словам военного, речь идет о значительных проблемах с логистикой. Он также отметил, что многие аэродромы НАТО могут оказаться неэффективными из-за китайских и российских ракетных комплексов, так как они будут уничтожены еще в начале войны. Наиболее тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению американского командующего, им необходимо начать меняться и повышать свою мобильность. Для этого он предлагает снизить вес военного оборудования и начать использовать современные технологии для его транспортировки, включая экзоскелеты. Киллоу также отметил, что базы должны стать максимально мобильными, как и ракетные установки. Однако на модернизацию могут уйти десятки лет.