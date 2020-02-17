читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители американского управления USFDA сообщили о том, что производители получили разрешение на серийный выпуск портативных магнитно-резонансных томографов.

По мнению создателей этого уникального медицинского устройства, данный аппарат позволит быстрее диагностировать у пациентов патологии головного мозга. С помощью него обследования в больницах станут еще доступнее и удобнее. Мобильный МРТ имеет сравнительно небольшие размеры и может быть перемещен из одного помещения в другое при помощи колесиков.

Сотрудники Hyperfine Research прошлой осенью продемонстрировали первую серийную модель передвижного МРТ. Данное устройство можно легко применять прямо в больничной палате, подключив его к стандартной розетке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Palmeiras+ – Sao Paolo+ | Roma (2×2) – Leicester (2×2) | Man United (2×2) – Porto (2×2) | Sporting team – Benfica team | Marseille team – Galatasaray team | Borussia (Amateur) – Bayern (Amateur) | Hamburg (Amateur) – Schalke (Amateur) |
Вам может понравиться

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Диетолог рассказал о главном симптоме жировой болезни печени

Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Употребление каннабиса и ТГК приводит к ложным воспоминаниям

Группа учёных, состоящая из специалистов из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 15.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 17 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи, 17 февраля – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 17 февраля – ясно, до -12 °C | Южно-Сахалинск, 17 февраля – небольшой снег, до -10 °C | Королев, 17 февраля – ясно, до 3 °C | Подольск, 17 февраля – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 17 февраля – ясно, до 5 °C |