Представители американского управления USFDA сообщили о том, что производители получили разрешение на серийный выпуск портативных магнитно-резонансных томографов.

По мнению создателей этого уникального медицинского устройства, данный аппарат позволит быстрее диагностировать у пациентов патологии головного мозга. С помощью него обследования в больницах станут еще доступнее и удобнее. Мобильный МРТ имеет сравнительно небольшие размеры и может быть перемещен из одного помещения в другое при помощи колесиков.

Сотрудники Hyperfine Research прошлой осенью продемонстрировали первую серийную модель передвижного МРТ. Данное устройство можно легко применять прямо в больничной палате, подключив его к стандартной розетке.