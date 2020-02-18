читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «RT» рассказали, как в настоящее время живут Аня Андрикова и Ирина Андрущак, которых 22 года назад перепутали в родильном доме.

Жительницы Челябинской области узнали о данной ошибке в 2011 году. После этого девочки стали подружками: они часто проводили время друг с другом и оставались с ночевкой. Однако с течением времени Ниматулло Искандаров, с детства воспитывавший Аню, начал ревновать дочку к биологической семье, беспокоясь о том, что она откажется от мусульманских обычаев.

Аня при этом считала, что ее настоящая мать больше внимания уделяет Ире, а не кровному ребенку. На данный момент времени обе девушки не контактируют со своими кровными родственниками и друг с другом. Ирина окончила обучение в колледже и вышла замуж, а Аня тоже нашла себе избранника, которому родила девочку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Porto (2×2) – Man United (2×2) | Benfica team – Marseille team | Marseille team – Galatasaray team | Hamburg (Amateur) – Schalke (Amateur) | Real (Amateur) – Villarreal (Amateur) | Barcelona (Amateur) – Real Betis (Amateur) | Ural (Amateur) – Spartak (Amateur) |
Вам может понравиться

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике

Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В Белгороде обнаружили висящее на кресте тело мужчины

В белгородских СМИ появилась информация о том, что в городе был найден… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 18 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи, 18 февраля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 18 февраля – пасмурно, до -10 °C | Королев, 18 февраля – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск, 18 февраля – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 18 февраля – ясно, до 8 °C |