В издании «RT» рассказали, как в настоящее время живут Аня Андрикова и Ирина Андрущак, которых 22 года назад перепутали в родильном доме.

Жительницы Челябинской области узнали о данной ошибке в 2011 году. После этого девочки стали подружками: они часто проводили время друг с другом и оставались с ночевкой. Однако с течением времени Ниматулло Искандаров, с детства воспитывавший Аню, начал ревновать дочку к биологической семье, беспокоясь о том, что она откажется от мусульманских обычаев.

Аня при этом считала, что ее настоящая мать больше внимания уделяет Ире, а не кровному ребенку. На данный момент времени обе девушки не контактируют со своими кровными родственниками и друг с другом. Ирина окончила обучение в колледже и вышла замуж, а Аня тоже нашла себе избранника, которому родила девочку.