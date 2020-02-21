В Сирии вновь замечен захваченный боевиками Т-90

Как сообщает Telegram-канал “Военный осведомитель”, в Сирии боевики отправили против правительственных войск трофейный танк Т-90.

Согласно имеющейся информации, танк был замечен ещё 20 февраля в провинции Идлиб. Сейчас здесь продолжаются столкновения между протурецкими джихадистами, которым противостоят силы президента Сирии Башара Асада. Как сообщается, это не первый случай, когда боевики выходят вместе с танком. Ранее этот же танк был замечен в конце прошлой недели.

Танк попал в руки протурецких боевиков в селе, находящемся на западе провинции Алеппо. Предполагается, что танк мог быть оставлен сирийскими военными во время отступления из посёлка Зитан в Алеппо. По некоторым предположениям, потеря такой боевой машины может стать для военных Сирии более существенной потерей, чем потеря контроля над Зитаном.